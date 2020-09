Sky: se il City non aumenterà l’offerta Koulibaly non sarà venduto

Il giornalista Sky Luca Marchetti fa il punto sull’affare. Per ora il club di Premier offre 60 milioni, troppo poco

Il giornalista Sky Luca Marchetti, ha commentato la situazione di mercato relativa a Kalidou Koulibaly dopo le parole di questa mattina di Aurelio De Laurentiis e i suoi rapporti con il Manchester City. Il patron del Napoli ha confermato che il club inglese non tratta direttamente con lui perché scottato dall’affare Jorginho.

“Queste difficoltà le conoscevamo, ma la situazione si può risolvere con l’intermediario. L’importante è essere d’accordo sulla cifra. Per ora il City offre 60 milioni, se non aumenta l’offerta Koulibaly non si vende”.