Gattuso vara dunque un Napoli ultra offensivo con un 4-2-3-1 che sacrifica Demme in mediana

Pronto un Napoli ultra offensivo per la sfida contro il Genoa secondo Sky. Gattuso ha deciso di variare il suo modulo con un 4-2-3-1 in cui conferma titolare Osimhen dopo la dimostrazione data in campo a Parma e al suo fianco schiererà Mertens, Lozano e Insigne

In porta favorito Meret In mediana il sacrificato è Demme.