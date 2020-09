Sacchi: il Napoli di Gattuso è un punto interrogativo

Sulla Gazzetta: Gattuso è una grande persona e sta crescendo come tecnico. Favorita la Juventus sull’Inter, elogi all’Atalanta di Gasperini

Il Napoli è un punto interrogativo, gli auguro che ritorni ai tempi di Sarri. Gattuso è una grande persona e sta crescendo come tecnico, anche per lui sarà un anno importante.

Così Arrigo Sacchi sulla Gazzetta in un articolo in cui legge il campionato. Ovviamente lontano anni luce dall’oroscopo di Gianni Mura. Al Napoli Sacchi dedica sei righe e mezzo.

Scrive che

Considera l’Inter l’avversaria numero uno. Poi cita il Milan, l’Atalanta di cui si chiede se potrà ripetersi e si risponde anche.

Sì, se i giocatori non perderanno la modestia, lo spirito di squadra, l’entusiasmo e la gioia di correre, di lottare e sacrificarsi per i compagni. L’Atalanta è una delle pochissime “vere” squadre d’Italia, in qualsiasi ambito: con idee e coraggio, si propone con tutti gli undici.