Repubblica: Meret sarebbe andato via in prestito, ma le condizioni fissate del Napoli sono proibitive 

I termini fissati dal club somigliavano ad un’incedibilità mascherata: 10 milioni di euro (senza diritto di riscatto) per 12 mesi e 50 per una cessione definitiva

Meret ha parlato del suo futuro con il Napoli, alla presenza del suo procuratore, a Castel di Sangro. Repubblica Napoli scrive che il portiere friulano avrebbe accettato l’idea di andare via in prestito, pur di assicurarsi la continuità necessaria ad indossare la maglia della Nazionale, ma che le condizioni fissate dal Napoli erano troppo alte per permettergli di trovare una squadra disposta a corteggiarlo.

“C’è l’Europeo all’orizzonte e Meret avrebbe tanto preferito una continuità di impiego per garantirsi la maglia della Nazionale. Avrebbe accettato pure l’ipotesi del prestito, ma le condizioni dettate dal Napoli di fatto assomigliavano un’incedibilità mascherata: 10 milioni di euro (senza diritto di riscatto) per schierarlo 12 mesi, addirittura 50 per una cessione a titolo definitivo. Difficile trovare corteggiatori a queste cifre”.

E’ difficile, scrive il quotidiano, ipotizzare che Meret possa partire.

“Il Chelsea ad esempio lo apprezza, ma i Blues sono alle prese con la grana Kepa e i tempi tecnici per una trattativa sono complicati”.