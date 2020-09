Su Repubblica il piano della Fifa per i playoff nei campionati nazionali. Un’idea di cui Infantino inizierà a parlare presto con federazioni e club, prima dei Mondiali in Qatar.

“La parola chiave è knock-out game, ossia incontri a eliminazione diretta . Per capirci, quei play-off di cui, in pieno lockdown, parlava spesso il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Campionati con un solo girone, anziché di andata e ritorno, e poi partite da dentro o fuori “.

Si risolverebbe, così, il problema di campionati già decisi a marzo e comunque molto prevedibili fin dall’inizio.

La riforma dei tornei favorirebbe un’altra grande rivoluzione che ha in mente la Fifa, quella di suddividere il calendario in periodi riservati ognuno a una competizione.

“Tolto un mese per le ferie dei calciatori e un mese e mezzo per le competizioni internazionali (Mondiali, Europei), i campionati nazionali potrebbero essere concentrati in 5 mesi e nei 3 successivi i play-off e le coppe europee. Resterebbe una finestra di un mese e mezzo in cui concentrare tutte le partite di qualificazione delle nazionali, magari a settembre o a marzo”.