Repubblica: e pensare che Adl evitava di andare a Milano perché «lì c’è il virus»

Il presidente rispondeva così, scrive il quotidiano, ai dirigenti di Serie A che lo invitavano a presentarsi di persona. “E’ andata a finire che il coronavirus nel gotha del calcio l’ha portato lui”

La positività al Covid del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è su tutti i quotidiani, dopo aver riempito già ieri le cronache. Repubblica scrive dell’ironia della sorte. Per mesi il patron azzurro ha evitato di andare a Milano temendo di ammalarsi. Per non parlare della denuncia alla Roma per la violazione del protocollo. Ora, invece, proprio lui ha portato il virus tra i dirigenti del calcio.

“Pensare che a Milano Aurelio De Laurentiis evitava di andarci, nei mesi scorsi. «Lì c’è il virus», rispondeva ai dirigenti della Lega di Serie A che lo invitavano a presentarsi di persona – pur nel rispetto delle norme igieniche – per discutere con gli altri presidenti e dirigenti sportivi del futuro del campionato. Così come aveva denunciato alla procura federale la Roma per la violazione del protocollo anti Covid. È andata a finire che il coronavirus nel gotha del calcio l’ha portato lui”.