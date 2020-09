Reina conquista la Lazio: “Un allenatore in campo, comanda la difesa”

Il Messaggero dopo l’amichevole vinta 1-0 col Padova: “Guida i movimenti della difesa, conosce già i nomi dei compagni, para un rigore. Strakosha è avvisato”

Para il rigore e comanda la difesa. È Pepe Reina la piacevole conferma.

Comincia così l’elogio del Messaggero per il portiere ex Napoli dopo la vittoria della Lazio in amichevole per 1-0 contro il Padova.

Il gol è arrivato su autorete susseguente a una punizione di Luis Alberto.

Profetiche le urla di Reina: «Dale! Batti bene, Luis!». Esperienza e personalità al servizio della squadra. Pepe guida i movimenti di Luiz Felipe, Vavro e Radu nel primo tempo, poi quelli di Bastos e Patric, entrati nella ripresa. Chiama le marcature sui calci piazzati e telecomanda i passaggi dei centrali. Un allenatore in campo. Quasi un telecronista, che fa della comunicazione uno dei suoi punti di forza. Conosce già a memoria i nomi dei compagni. O meglio, i soprannomi: più brevi e immediati. Dagli undici metri ipnotizza Ronaldo, ex tesserato della Lazio nel 2016 poi girato alla Salernitana. Il brasiliano incrocia il destro dal dischetto, ma Pepe vola e mette in angolo con la mano di richiamo. Applausi dagli spalti: Reina si prende la scena e salva Vavro, autore del fallo su Soleri. Strakosha, impegnato con l’Albania, è avvisato.