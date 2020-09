Pjanic: “Il Barcellona è la tappa più importante della mia carriera”

Miralem Pjanic è stato presentato in conferenza stampa dal Barcellona. Queste le sue prime parole da giocatore dei blaugrana.

È un vero orgoglio per me essere qui. Da piccolo sognavo di poter indossare questa maglia, sono nel club più grande del mondo e voglio vincere con il Barcellona. Qui si gioca un calcio divertente e dominante, è sempre stato difficile giocare contro questa gloriosa squadra.

Lasciare la Juventus non è stato semplice per me. I bianconeri sono un club incredibilmente straordinario, ma un calciatore è alla continua ricerca di nuovi stimoli. Il Barcellona era il mio sogno sin da bambino. È la tappa più importante della mia carriera, voglio essere d’aiuto a portare questo club ancora più in alto.

Possono accadere sconfitte dolorose. Ora dobbiamo andare avanti e pensare al futuro. Dobbiamo creare un gruppo forte e unito, solo così torneremo a vincere. Koeman? Ci ho già parlato, è un grande allenatore. Aspetto di aggregarmi al gruppo.