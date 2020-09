Perché Neymar e Nike si lasciano. Per lui c’è Puma (Adidas non ci pensa)

Sul divorzio hanno pesato più fattori, tra cui l’accusa (caduta) di stupro. Nike vuole volti spendibili per il razzismo e la parità di genere

Neymar e Nike si separano. La notizia è nota. L’Equipe prova a capire cosa ha portato alla separazione dopo una collaborazione in piedi da sempre. E un contratto – scrive Forbes – da cento milioni di dollari.

Un vero e solo motivo scatenante non c’è. Un po’ Nike, tranne che per Michael Jordan, non firma contratti a vita. Un po’ l’immagine di Neymar è rimasta offuscata dall’accusa di stupro che poi è caduta. Come accadde per Cristiano Ronaldo. Nike adesso tende a mettere sotto contratto sportivi spendibili anche dal punto di vista della lotta al razzismo o come simboli del rispetto e della parità tra sessi. Ecco perché per il tour in Brasile hanno scelto Mbappé: un affronto per Neymar. E inoltre Nike tende a non sottoscrivere più contratti esageratamente onerosi.

L’Equipe scrive che Adidas è un brand molto forte, non ha bisogno di spendere quelle cifre per Neymar. È diverso il discorso per Puma che infatti dovrebbe mettere sotto contratto il fuoriclasse del Psg.

Psg che sarà un altro problema, visto che il club è sotto contratto con la Nike (così come il Brasile). Il Psg non potrà utilizzare Neymar per campagne pubblicitarie individuali con Nike, dovranno esserci almeno cinque giocatori.