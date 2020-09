Per il Napoli tre serie di tamponi (oggi, giovedì e sabato). Solo se tutti negativi, partirà per Torino

Possono trascorrere fino a sei giorni prima che il contagio si manifesti. Come si è visto per il Genoa. Massima scrupolosità nel Napoli. Domenica sera c’è la Juve

Dopo i 14 positivi del Genoa, c’è ovviamente grande attenzione sui calciatori del Napoli. Non è detto che sia avvenuto il contagio, come ha detto il professor Galli, ma resta un’eventualità probabile.

I calciatori del Napoli si sono sottoposti oggi al tampone. Ma bisognerà essere cauti anche in caso di negatività. Possono trascorrere fino a sei giorni prima che il contagio si manifesti. È il motivo per cui i tamponi effettuati sabato scorso ai calciatori del Genoa sono risultati tutti negativi ad eccezione di quello di Schöne (oltre a Perin che è risultato positivo sabato mattina), mentre poi lunedì se ne sono aggiunti altri dodici.

Il Napoli vuole utilizzare il massimo della scrupolosità. È il motivo per cui lo staff medico ha stabilito tre serie di tamponi per i calciatori e lo staff. Oggi appunto. Poi giovedì e infine sabato. Solo se non ci saranno positivi in nessuna delle tre sessioni, allora il Napoli partirà per Torino dove domenica sera è in programma la sfida di campionato contro la Juventus. Sempre che – nonostante le parole del ministro Spadafora – la Lega Serie A e la Figc non decidano di fermare il campionato per un giornata. E riprendere poi dopo la sosta delle Nazionali.