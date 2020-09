Napoli-Genoa fa paura anche alla Premier, che ora vuol tornare a due tamponi a settimana (come a maggio)

I top club sono disposti anche a coprire i costi dei test dei club delle serie minori quando ci giocano contro in Coppa Carabao e nella FA Cup

Con un occhio alla situazione italiana (Napoli-Genoa comincia ad essere un precedente a livello europeo) anche la Premier ha paura che il virus blocchi tutto, di nuovo. I club più importanti – scrive il Daily Mail – si stanno chiedendo che senso abbia la decisione della Lega che liberalizza l’utilizzo delle strutture al chiuso per partitelle e allenamenti. Con l’aggravante che secondo le linee guida sarà permesso ai genitori dei ragazzi delle giovanili di assistere. Una mossa che va contro la logica delle misure anti-Covid applicate finora.

E anche per questo motivo ora i top club stanno valutando la possibilità di aumentare il loro programma di tamponi: un test a settimana è ritenuto insufficiente. Vorrebbero tornare al doppio tampone settimanale, come si faceva all’inizio della ripartenza, in primavera.

Ieri hanno segnalato il loro impegno accettando anche di coprire i costi per i club della EFL, ogni volta che squadre della lega inferiore vengono sorteggiati contro avversari di Premier nella Coppa Carabao e nella FA Cup.