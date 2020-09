Movida alla Sanità, i condomini protestano con un concerto di pentole e coperchi

Su Repubblica Napoli la rivolta della Sanità contro la movida del weekend. Lo scorso fine settimana, la popolazione del quartiere ha usato pentole e coperchi per protestare.

“All’esordio del fine settimana scorsa, quando è partita la musica di ascolto ‘corale’ di uno dei baretti, la risposta è arrivata dai piani alti. Uno dei condomini ha impugnato coperchi di pentole con i palmi infilati nei manici, da vero orchestrale. E ha suonato a più non posso. La cosa ha sorpreso avventori e organizzatori del locale, che non se l’aspettavano e non sapevano come reagire. Hanno pensato allora di sospendere il brano e aspettare che il risentimento del palazzo si calmasse”.