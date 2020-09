Miozzo (Cts): «Pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia»

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso il suo parere contrario per diversi motivi: la vicinanza tra le persone, i momenti in cui si esulta e si protesta; poi gli ingressi e il deflusso

Ma c’è da tener presente anche il risvolto economico che presenta la chiusura degli stadi

«Lo so bene, infatti il mio è un discorso da tecnico della Salute e di Protezione civile, poi deve essere la politica a decidere. Io posso dire che l’indicazione di non far svolgere gli eventi sportivi ha avuto, per noi, lo stesso effetto del divieto per i funerali perché si privano i cittadini di momenti importanti per la nostra vita, celebrare momenti di gioia o di dolore. Ora però dobbiamo occuparci di altri aspetti fondamentali per la comunità e la priorità assoluta, quantomeno per noi tecnici, è la scuola»