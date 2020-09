Milena Vukotic, la signora Fantozzi: Paolo Villaggio aveva due mogli

“Fantozzi vive ancora, è negli uffici, nei posti di lavoro…”. E così Milena Vukotic resta sempre Pina, la moglie del Ragionier Ugo. Nonostante una carriera infinita tra teatro cinema e tv, Vukotic ricorda a Libero “con grande gratitudine e tenerezza” “una donna che sembra vinta, ma che alla fine si rivela forte, perché sa sopravvivere a tutte le incongruenze della vita”.

Com’era Paolo Villaggio?

Da Fellini a Bunuel, da Strehler a Monicelli, da Risi a Scola, Poi ballerina a Ballando con le stelle. Sessant’anni di carriera artistica multiforme.

«Fellini è stato tutto. Vivevo a Parigi, danzavo, non pensavo al cinema. Vidi La strada e la mia vita cambiò di colpo: volevo conoscere l’uomo che aveva creato quelle emozioni. Quella fu la mia sliding door, la deviazione verso un’altra vita, la vita di attrice. Fellini mi ha illuminata, ha visto dentro di me aspetti, emozioni che io stessa non avevo scoperto. E, cosa ancora più preziosa, mi fu amico. Spesso lui e Giulietta mi invitavano, nella loro casa a Fregene: Giulietta improvvisava fantastiche cene, Federico telefonava e invitava amici. L’amicizia di Federico è stata, per me, un enorme premio».