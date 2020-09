Michele Fusco: “Sandro Piccinini a Sky Sport”

La notizia lanciata su Twitter. Andrebbe a Sky Sport. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista.

Sarebbe la notizia del mercato televisivo. L’approdo di Sandro Piccinini a Sky Sport. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista. Questi sembrano i rumors. La notizia è stata lanciata su Twitter da Michele Fusco che negli anni Ottanta e Novanta ha seguito il Milan per il Giorno prima di convertirsi al giornalismo politico e di assumere la direzione di Metro. È un attento osservatore del monde dell’informazione e ha ancora un debole per le notizie.

Piccinini sarebbe un bel colpo per Sky Sport. Un giornalista di sicuro affidamento, che ha terminato il suo rapporto con Mediaset.