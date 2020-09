McKennie: “Pirlo è un maestro, Totti è il mio idolo”

Il nuovo centrocampista della Juve si è presentato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo lo prendevo solo nei videogiochi, ora siamo nella stessa squadra”

La Juventus ha presentato oggi Weston McKennie, centrocampista statunitense prelevato dallo Schalke 04. Queste le sue parole in conferenza stampa.

Tutto è successo in due settimane. Quando ho saputo dell’interesse della Juve ero felicissimo, volevo fortemente questo club. Sono entusiasta. Essere il primo americano della Juve è un orgoglio, sono onorato di essere qui.

Questa società è già famosa negli USA, ma proverò anch’io a promuovere ulteriormente il brand nel mio paese. La Juventus non ha dovuto convincermi in chissà quale maniera, è meraviglioso essere qui. Pirlo è stato un maestro, imparare da lui ed essere circondato da giocatori di questo calibro è un sogno che diventa realtà.

La posizione migliore per me è da area ad area. Girarmi e controllare il pallone è uno dei miei punti di forza. Con Pirlo ho già parlato e gli piacciono il mio gioco e la mia abilità di recuperare palla. Ci siamo trovati d’accordo riguardo alla posizione in cui muovermi.

Da giovane ammiravo Francesco Totti e la classe immensa che aveva. Mi ha influenzato particolarmente. Mio padre è un militare e ci siamo trasferiti con la famiglia in Germania. Qui il mio primo allenatore mi ha introdotto a questo sport. A 9 anni sono tornato in America e ho dovuto scegliere fra calcio e football.

Giocare con Cristiano Ronaldo e vedere come si muove mi porterà sicuramente dei vantaggi. L’ho sempre utilizzato solo nei videogiochi.