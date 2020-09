Mattino: patenti nautiche facili, coinvolti anche Ghoulam, Koulibaly e Callejon

Il senegalese e l’algerino si sarebbero recati a fare la prova senza però sostenerla. Callejon si è visto recapitare a casa la patente senza neppure presentarsi. Koulibaly coinvolto anche per la patente di guida

Sul Mattino l’indagine sulle patenti nautiche facili che coinvolge anche tre calciatori del Napoli: Koulibaly, Ghoulam e Callejon. Non avrebbero mai svolto davvero l’esame per ottenere il patentino.

“ Sono trentuno gli avvisi di chiusa inchiesta a carico di ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e faccendieri, al termine delle indagini condotte dalla Procura di Napoli. E sono oltre 600 le patenti sospette, documenti che potrebbero essere addirittura invalidati dopo le dovute verifiche amministrative”.

Tra queste, anche quelle dei tre azzurri.

“Non sono destinatari di atti garantiti, ma risultano comunque coinvolti in un filone di inchiesta che investe Giovanni Di Meo, ex direttore della Motorizzazione“.