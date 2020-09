Mattino: il Napoli insiste per Veretout, ma sarebbe operazione slegata da Milik alla Roma

Fienga ipotizza un’operazione simile a quella che ha riguardato Manolas e Diawara. Ma occorre prima vendere Koulibaly, altrimenti il centrocampista che serve arriverà in prestito

Secondo quanto scrive il Mattino, il Napoli non ha abbandonato la pista Jordan Veretout per il centrocampo. Ma il calciatore non rientrerebbe nella trattativa per Milik, ormai vicinissimo alla Roma. Il club giallorosso ipotizza due operazioni separate. Prima, però, è necessario vendere Koulibaly. In caso contrario, il centrocampista che serve a Gattuso arriverà in prestito.

“L’unica pedina che il Napoli avrebbe accettato come contropartita era Veretout. Ma Fienga ipotizza due operazioni separate, esattamente come l’anno scorso con Manolas e Diawara. Due situazioni separate sotto il profilo contabile. E l’impressione è che solo la cessione di Koulibaly smuoverà le operazioni in entrata degli azzurri. Lo scenario economico non è semplice e forse solo l’arrivo dei fondi in Lega può aiutare la nostra serie A a riprendersi. Certo, i toni sono pacati, il fare è discreto. Il bivio è chiaro. Se Koulibaly resta la proprietà deve mettere nel conto una frenata anche nel contenimento del monte stipendi (che difficilmente arriverà a quota 80 milioni, obiettivo di inizio mercato). In questo caso, il centrocampista che manca a Gattuso arriverà in prestito“.