Marani (Sky) sul caso Suarez: «È una pagina schifosa. Il privilegio per la cittadinanza è vergognoso»

A Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista Matteo Marani che ha rilasciato dichiarazioni non anodine sulla vicenda Suarez.

«Questa vicenda di Perugia, voglio dirlo subito, è una vergogna. È una cosa vergognosa. È vergognoso nelle intercettazioni. È vergognoso nello scenario che viene fuori, lo spaccato. Il privilegio, la via preferenziale, il favore. Qui investe un tema molto delicato che è quello della cittadinanza, e penso alle migliaia di persone, decine di migliaia di persone, centinaia, che in questo Paese aspettano la cittadinanza. Ragazzi che hanno fatto la scuola da noi, licei da noi, e che non possono averla fino ai 18 anni e che devono vedere e leggere questa oscena intercettazione tra questi personaggi in cui si mettono d’accordo su tutto».

«Tra l’altro questo famoso esame B1, perché nei giorni scorsi mi sono interessato, ho cercato di vedere e approfondire. Quel B1 è un esame complicato, nel senso che molte persone che vivono in Italia, alcune appunto da dieci anni, e hanno maturato col lungo percorso il diritto a sostenere l’esame lì, non lo superano. Gente che parla perfettamente l’italiano. Qui invece non riusciva a declinare i verbi, addirittura soltanto all’infinito. È una cosa, ripeto, posso usare un altro termine? una cosa schifosa. Che l’università viva un’onta del genere, una pagina del genere, sull’università solo per accaparrarsi visibilità e centralità».

«Mi vengono in mente i tanti casi, soprattutto negli anni duemila, la corsa alle lauree honoris causa dei grandi vip. ecco a me ricordano un po’ queste vicende qui. Quando l’università mette davanti non il percorso accademico, ma la ricerca di visibilità e quindi il bisogno di accaparrarsi un volto famoso, uno nome famoso come Suarez, è una sconfitta. Dicevo è moto lunga la storia del calcio. Ricordiamoci che soltanto nel 2001 ci furono club e dirigenti condannati per la vicenda di passaporti falsi».