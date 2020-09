Lamela gioca e segna con due scarpe diverse

Incredibile partita di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Agli ottavi di finale il Tottenham elimina il Chelsea ai calci di rigore. Molti i colpi di scena, tra cui la fuga in bagno di Drier inseguito da Mourinho. La squadra di Lampard è in testa fino all’84esimo grazie a un gol di timo Werner. Poi, a sei minuti dalla fine, pareggio di Lamela. Si va ai rigori e al quinto rigore Mason Mount sbaglia, mentre Harry Kane segna. E il Tottenham va ai quarti di finale.

Una delle curiosità della serata è stato Lamela che ha giocato due scarpe diverse. Si è giustificato così: «Ho dei problemi al piede destro. L’Adidas sta realizzando una nuova scarpa per me, dovrebbe arrivare domani. Finché non arriva, gioco con due scarpe diverse».

Erik Lamela on why he is wearing two different boots: “I have a problem with my right foot. Adidas are making me a new boot for me which should arrive tomorrow. Until then, I play like this.” pic.twitter.com/InjqsqVyfP

— Squawka News (@SquawkaNews) September 29, 2020