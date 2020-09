La UEFA prepara una nuova partita-focolaio: la Supercoppa europea a Budapest con 20.000 spettatori

Giovedì Bayern-Siviglia. L’Ungheria ha tassi altissimi di contagio, la Germania imporrà l’isolamento dei tifosi al ritorno. Gli spagnoli hanno rimandato indietro 2.500 dei 3.000 biglietti a disposizione: la gente ha paura

A Budapest il numero di nuove infezioni da coronavirus per 100.000 abitanti, in sette giorni, è tra 110 e 120. Per fare un confronto: a Monaco, città tedesca considerata gravemente colpita, il valore di lunedì era “appena” di 56,13. Il Robert Koch Institute ha classificato la capitale ungherese come area a rischio. A Budapest giovedì sera si giocherà la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia, con 20.000 spettatori ammessi sugli spalti. Un rischio incredibile avallato dalla UEFA contro ogni logica. Tanto che persino i tifosi si stanno comportando più responsabilmente: dei 3.000 biglietti messi a disposizione dei club, il Siviglia la settimana scorsa ne ha restituiti ben 2.500. La gente non vuole rischiare una nuova Atalanta-Valencia, la Uefa evidentemente sì.

Anche in Germania c’è moltissima preoccupazione. Mentre i tifosi del Bayern si sono sottoposti ai tamponi necessari per intraprendere il viaggio il Primo Ministro bavarese Markus Söder ha esplicitato la sua contrarietà. Ha annunciato un ulteriore inasprimento della quarantena: i tifosi disposti ad andare al seguito della squadra al ritorno finiranno in isolamento.

“C’è un’alta incidenza di infezioni in questo momento e dobbiamo stare molto, molto attenti a non rischiare un nuovo caso Ischgl”, ha detto Söder.

Ischgl è la località sciistica austriaca che si trasformò in un focolaio alla fine dello scorso inverno. La sensazione è appunto quella di trovarsi alla vigilia di una potenziale partita-focolaio. Non sarebbe la prima volta, ma la UEFA dimostra di essere coerente con la politica che in primavera aveva scatenato un aumento di contagi (e di morti correlate) per esempio permettendo lo svolgimento a porte aperte di Liverpool-Atletico Madrid poco prima che scattasse il lockdown mondiale.