La Lega Serie A: “Chiediamo che si faccia al più presto chiarezza sulla riapertura degli stadi”

“La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Al netto delle sacrosante deroghe concesse dall’Emilia Romagna, oggi il caos regna sovrano”

La Lega Serie A ha emesso una nota sulla questione stadi. Oggi il ministro Spadafora ha aperto alla possibilità di aprire a 1000 spettatori gli eventi sportivi all’aperto e il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini ha stabilito che per Parma-Napoli allo stadio ci saranno mille spettatori.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dichiara:

“La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per la riapertura parziale in massima sicurezza degli stadi, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi. Al netto delle sacrosante deroghe concesse dalla Regione Emilia Romagna, oggi, alla ripartenza del Campionato, il caos regna sovrano. La Lega Serie A chiede, per il rispetto che merita la nostra industria e i nostri tifosi, che al più presto si faccia chiarezza sulla riapertura dei nostri stadi, seppur parziale e condizionata dal rispetto delle condizioni di sicurezza per il pubblico”.