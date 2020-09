La Germania gli infermieri li vuole italiani: anche 3mila euro netti. La fuga degli over 50

La Germania gli infermieri li vuole italiani. Perché gli infermieri italiani sono reputati più preparati e più inclini ad integrarsi. Lo racconta il Fatto Quotidiano.

Una pratica che riguarda moltissimi ospedali tedeschi. Il Maria Hilf di Mönchengladbach ha addirittura creato un’agenzia in Italia per reclutare infermieri. Il consulente dell’ospedale, Valerio Gruessner, dichiara:

“Quest’anno ne abbiamo già selezionati una ventina su circa sessanta di candidati. Il 50% è costituito da neolaureati in Scienze infermieristiche. Poi ci sono gli over 50. I primi sanno che le opportunità di un lavoro stabile in Italia sono poche e così vengono da noi e anche i secondi scappano da anni di contratti di lavoro con partita Iva, senza tutele né diritti. E in fondo, paradossalmente, la questione della busta paga è l’ultima delle considerazioni”.