La Campania ancora prima in Italia per contagi: 286 (su 6.335 tamponi)

Ovviamente non si ferma l’onda lunga dei contagi in Campania. La nostra regione conferma il triste primati di positivi in Italia: 286 su 6.335 tamponi: siamo al 4,5% di positivi. Una percentuale altissima rispetto alla Lombardia che ha meno positivi di noi (203) ma il doppio di tamponi: 13.791. In Lombardia l’incidenza di positivi sui tamponi è dell’1,5%. Soltanto la Sardegna ha un rapporto superiore a quello della Campania, con il 4,9%.

In Campania, inoltre, sono 417 i ricoverati con sintomi (peggio sta solo il Lazio con 674), 35 i ricoverati in terapia intensiva (secondi solo al Lazioche ne ha 45)