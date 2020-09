Koeman: “Suarez? Sembra che io sia il cattivo del film. Non è così. Ha deciso il club”

L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ​​ha parlato in conferenza stampa prima della partita del Villarreal.

Su Messi e la frecciata al Barcellona sull’addio di Suarez

“È normale che un giocatore sia triste quando un amico se ne va. Fa parte del calcio. Ma la cosa più importante per me è come Leo si è allenato. È stato un esempio negli allenamenti e in partita. Venerdì e sabato ha dimostrato in allenamento di essere guarito. Non ho dubbi su Messi in questo senso”.