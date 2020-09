Italia Under 21, un calciatore positivo ed un altro in isolamento

Si tratta di uno dei convocati per le partite con Slovenia e Svezia. Insieme ad un altro calciatore venuto a contatto con lui, è stato escluso dal ritiro e posto in isolamento

Anche nella Nazionale italiana Under 21 arriva un caso di positività al Covid. Lo ha annunciato la Figc in una nota pubblicata sul suo sito. Si tratta di uno dei convocati per le sfide contro Slovenia e Svezia. Ovviamente la nota non svela il suo nome. Oltre a lui, in isolamento ne va anche un altro, che è entrato in contatto con il positivo.

“Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita”.