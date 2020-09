In Campania i contagi crescono ancora nonostante i pochi tamponi

287 nuovi casi su 5.584 tamponi, che corrisponde al 5% di positività in relazione ai test analizzati. Nessun deceduto registrato oggi

Non si arresta l’ondata di contagi che sta colpendo la Campania più di ogni altra regione d’Italia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 287 nuovi casi su 5.584 tamponi processati per un rapporto positivi/tamponi del 5,1%. Nonostante il numero esiguo di test effettuati, la crescita dei positivi resta molto preoccupante, anche se non è stato registrato nessun deceduto.

A livello nazionale, sono stati registrati 1.851 nuovi casi su 105.564 tamponi, a fronte di 1.198 persone guarite. 19 invece i morti. Aumentano le terapie intensive (+9) mentre diminuiscono nel complesso i ricoveri (-1).

Per quanto riguarda la percentuale di positivi rispetto ai tamponi analizzati, va registrato un aumento sensibile in Piemonte dove si è arrivati al 2,5%. In generale, trend in ribasso nelle altre regioni: stabile il Lazio sul 2%, cala all’1,6% la Sardegna. La Toscana è all’1,5%, il Veneto all’1,2%; un solo punto percentuale per Lombardia ed Emilia-Romagna.