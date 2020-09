Il Secolo: Napoli-Genoa, gli attaccanti a costo zero del Grifone sfidano mister 80 milioni Osimhen

Il Secolo XIX mette a paragone l’attacco del Genoa con quello del Napoli. Da una parte attaccanti praticamente a costo zero, dall’altro l’acquisto più costoso della Serie A, Victor Osimhen.

“Da una parte, l’attacco milionario simboleggiato da Victor Osimhen. Dall’altra, l’attacco a costo zero. O quasi. Perché è vero che Marko Pjaca guadagna poco meno di due milioni a stagione ma arriva in prestito dalla Juve. Goran Pandev è ormai un veterano del Grifone, in rossoblù ormai da sei stagioni. E Mattia Destro si è ridotto l’ingaggio pur di restare e ripartire da svincolato. In più ci sono Darian Males e Joel Asoro, entrambi in prestito con diritto di riscatto, rispettivamente da Inter e dallo Swansea City”.