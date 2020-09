Il Mattino: Koulibaly ha deciso da tempo di voler andare via

Nulla è ancora deciso per il futuro di Koulibaly, scrive oggi Il Mattino. Sia lui che il suo agente sanno bene che sarà difficile per il City o il Psg raggiungere le cifre in contanti richieste dal presidente De Laurentiis e che molto probabilmente già la prossima settimana ci saranno degli incontri diretti con il presidente da parte degli emissari dei due club.

Ma nonostante le incertezze e il grande amore che i tifosi provano per il difensore senegalese

Ma la sua avventura è al capolinea: non è questione di rottura, non c’è l’indolenza di Milik, il difensore vuole andare via a testa alta, lasciando di sé un ricordo favoloso. Ma ha bisogno di una nuova avventura, in un campionato diverso dalla serie A. Perché non accetterebbe mai una soluzione italiana: troppo legato al Napoli e ai suoi tifosi per poter decidere di giocare in un’altra città. Ma nella sua mente è da tempo arrivato il momento di cambiare aria