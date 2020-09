Il discorso di Mourinho: «Le squadre di bravi ragazzi non vincono mai»

Lo Special One protagonista della serie tv sul Tottenham su Amazon. Le parole ai suoi lo scorso anno durante il match (vittorioso) contro il City

Mourinho è la star della serie tv All or Nothing: Tottenham Hotspur, che uscirà la prossima settimana su Amazon, in cui viene riportato il discorso del tecnico alla squadra durante la vittoriosa partita della scorsa stagione sul Manchester City. Il punteggio era in parità e la squadra di Pep Guardiola aveva cercato di fare pressione sull’arbitro per assegnare un secondo rigore. Mourinho allora fece un discorso esplosivo ai giocatori del Tottenham, secondo quanto riporta il Telegraph, in cui mise a nudo la sua filosofia calcistica secondo cui “le squadre di bravi ragazzi, non vincono mai”.

“Questa è la differenza tra una squadra di cazzi e una squadra di bravi ragazzi. Ma la storia del calcio è che le squadre di bravi ragazzi non vincono mai. Quindi, cazzo, siate cazzuti” “Per come sta andando la partita, ti prometto che sanno che Toby (Alderweireld) ha un cartellino giallo. Devo dire che Kyle Walker ha un cartellino giallo, (Oleksandr) Zinchenko ha un cartellino giallo, (Raheem) Sterling ha un cartellino giallo Quindi sii un criminale. Non essere un bravo ragazzo”