Si chiama Sarri il colonnello della Finanza che ha scoperto il test truccato di Suarez

Dice a La Vanguardia: «Indaghiamo sull’Università di Perugia da febbraio e abbiamo scoperto una cosa che non c’entrava niente”

Come facevano la Procura di Perugia e la Guardia di Finanza a saperlo? Li hanno intercettati perché si aspettavano irregolarità nell’esame di Suarez? No, la risposta alla grande domanda è: “li abbiamo scoperti per puro caso”.

Lo confida a La Vanguardia il colonnello della Guardia di Finanza Selvaggio Sarri, che al quotidiano catalano dice:

“Da febbraio conduciamo ricerche sull’Università di Perugia e ora abbiamo scoperto qualcosa che non c’entra, che una serie di funzionari ha orchestrato un test truccato per Suárez”.

Sì, il colonnello che ha scovato le irregolarità nel test che avrebbe potuto permettere l’ingaggio di Suarez alla Juve si chiama Sarri…