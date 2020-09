Il bel gesto di Del Piero: ha consegnato cibo ai poveri di Los Angeles

L’ex giocatore, oggi proprietario di un ristorante a Los Angeles, insieme alla moglie ha regalato alimenti ai bisognosi della città californiana

Bellissimo gesto quello di cui Alessandro Del Piero si è reso protagonista, in un momento così complicato per il mondo intero a causa della pandemia. L’ex capitano della Juventus ha un ristorante a Los Angeles, N10, da cui ha preso cibo che ha consegnato personalmente alle persone bisognose della città californiana, in compagnia della moglie Sonia Amoruso.

Del Piero si è avvalso della collaborazione del St. Joseph Center, un’organizzazione locale che appunto aiuta poveri e senza tetto.