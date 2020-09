I rider italiani hanno il primo rappresentante sindacale: è etiope. Just Eat (ancora) non lo riconosce

Sul Fatto. Lui ha 20 anni. Urne allestite fuori ai ristoranti. Studia Economia. Si è battuto per la fornitura di dispositivi di protezione durante la pandemia

E’ stato eletto il primo rappresentate dei lavoratori nella storia della gig economy in Italia. Ne parla il Fatto. Si tratta di Yiftalem Parigi, 20 anni, etiope, ma adottato in Italia da piccolo. Studia Economia all’università e nel weekend fa il rider di Just Eat.

E’ stato eletto con 64 consensi ottenuti nelle urne allestite fuori ai ristoranti. Ma adesso, spiega il quotidiano, Just Eat dovrà accettare la nomina. In passato ha già dichiarato di non volere un rappresentante sindacale dei fattorini.

Lui spiega:

“Invieremo la notifica e poi se ci risponderanno di no faremo di tutto per ottenere il riconoscimento dell’azienda”.

Yiftalem racconta la sua storia.

“Ho iniziato nel 2017, con un contratto co.co.co. per Foodora, piattaforma che poi ha chiuso in Italia lasciando a casa tutti i suoi rider. Tra questi c’ero io. Allora sono passato a Food Pony impresa che forniva il servizio di logistica a Just Eat, sempre con un co.co.co.”.

A settembre 2019 il suo contratto è stato rescisso di nuovo.

“Sono stato assorbito direttamente da Just Eat, ma solo con un rapporto occasionale”.

Poi è arrivata la pandemia, durante la quale, non sempre ai rider sono stati garantiti i dispositivi di protezione. Yiftalem ha presentato ricorso in Tribunale e i giudici gli hanno dato ragione: esiste l’obbligo di dotare i rider di mascherina, guanti e gel. Lui continua:

“Proprio dopo quel provvedimento abbiamo deciso di eleggere il rappresentante perché i magistrati hanno stabilito che le aziende come Just Eat devono rispettare gli obblighi del testo unico sulla sicurezza, e tra questi è prevista l’individuazione di un rls”.