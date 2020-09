I pediatri: “Il certificato di rientro a scuola, senza la prova del tampone, è inutile e dannoso”

L’edizione online di Repubblica riporta le parole del presidente della Federazione italiana medici pediatri, Paolo Biasci. Il tema è la questione, spinosissima, dei certificati medici che l’Associazione Nazionale Presidi ha chiesto di rendere obbligatori dopo un’assenza superiore a 5 giorni (in alcuni casi anche a 3 soltanto) per essere riammessi a frequentare la scuola. Biasci dichiara che, in assenza della prova di un tampone, il certificato medico è “inutile e dannoso”.

“Si tratta di un adempimento burocratico già cancellato in molte Regioni che potrebbe tornare a complicare il lavoro dei medici e la vita delle famiglie. Vogliamo limitare gli accessi per evitare i contagi e poi affolliamo gli studi per un documento che non garantisce nulla? La richiesta di reintroduzione dell’obbligo del certificato medico per il rientro a scuola è priva di fondamento scientifico e contraddice le raccomandazioni sin qui promosse per contenere l’epidemia. Il mondo della scuola dovrebbe volere insieme a noi le misure che consentano a bambini e ragazzi di frequentare le lezioni in sicurezza. E la reintroduzione del certificato, che si basa solo sulla valutazione delle condizioni cliniche, offrirebbe invece una falsa sicurezza sulle condizioni di contagiosità degli alunni“.