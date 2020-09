Il Napoli valuta Ounas 15 milioni e chiede lo scambio alla pari con l’uruguaiano, il Cagliari invece vorrebbe un conguaglio di 10 milioni

Se la trattativa Veretout non dovesse riuscire a chiudersi, il Napoli comincia a guardarsi intorno per trovare un calciatore in quel ruolo. Una delle possibili soluzioni arriva da Cagliari. Il club sardo infatti ha già chiesto agli azzurri Adam Ounas e sarebbe pronto a inserire nell’affare Nahitan Nandez.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, c’è stato l’incontro tra Cristiano Giuntoli e Pablo Bentancourt, il manager del centrocampista uruguaiano, al termine della quale è arrivato l’ok del calciatore.

Quello che manca per poter chiudere nel caso, è l’accordo sulla valutazione di Ounas che il Napoli valuta 15 milioni, chiedendo uno scambio alla pari con Nandez, mentre il ds del Cagliari vorrebbe un conguaglio di 10 milioni.