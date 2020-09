Gazzetta: tempi troppo lunghi per Suarez, la Juve torna su Dzeko

Suarez, Dzeko, Milik: un valzer di attaccanti che avrà inizio non appena si chiuderà la prima trattativa. Gli ultimi sviluppi li riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, con la Juventus che sarebbe tornata sul bosniaco per accorciare i tempi.

I tempi troppo lunghi per avere a disposizione Luis Suarez, in attesa di ottenere la cittadinanza italiana previo esame di lingua, hanno fatto virare la Juventus su Edin Dzeko come prima scelta nella ricerca del centravanti richiesto da Andrea Pirlo.