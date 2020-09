Gazzetta: Parma-Napoli, Osimhen titolare nel 4-3-3. Ballottaggio in porta, con Meret favorito

Le ultime sulle formazioni. Per il Parma, Kucha trequartista. Gervinho titolare con uno tra Cornelius e Inglese, che al momento è in pole position

La Gazzetta dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti circa le formazioni che Parma e Napoli dovrebbero schierare in campo al debutto in campionato, previsto per domenica a ora di pranzo. Nel Parma, con Kurtic assente, toccherà a Kucha fare da trequartista. Sarà sicuramente titolare Gervinho, con uno tra Cornelius e Inglese, quest’ultimo favorito.

Quanto al Napoli, Gattuso dovrebbe utilizzare il 4-3-3 e scegliere, come bomber Osimhen, che la Gazzetta dà favorito per una maglia da titolare. Resta vivo, invece, il ballottaggio in porta, tra Ospina e Meret. Il portiere friulano sembra favorito dal 1′ minuto di gioco per una maglia da titolare.