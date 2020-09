Gazzetta: Milik ha comunicato a Giuntoli che vuole restare al Napoli

L’attaccante polacco, vorrebbe dunque voler restare in azzurro un altro anno e arrivare a scadenza nel 2021

Fa discutere l’esclusione di Milik dalla lista dei convocati di Gattuso per l’amichevole di ieri contro il Pescara. Il mister ha chiarito a fine gare che l’attaccante polacco non rientra più nei piani della squadra e che questa cosa era stata chiarita con lui già nella scorsa stagione. Sono mesi che si discute della sua cessione, prima alla Juve e adesso alla Roma, ma, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport

nelle ultime ore qualcosa è cambiato nel rapporto tra l’attaccante polacco e il Napoli

La trattative per il rinnovo non è andata a buon fine e ha anche indispettito oltremodo il presidente De Laurentiis che ha fatto presente e Milik che non c’è più posto per lui nel Napoli, ma a sorpresa

nella giornata di ieri, l’attaccante polacco ha comunicato a Giuntoli di voler restare e arrivare a scadenza