Stadio Maradona, «parcheggi sotterranei? A Napoli ci sono cose chiuse da 34 anni e non si sa perché»

L’assessore Cosenza a Kiss Kiss Napoli: «Il terzo anello? Io e Manfredi siamo due ingegneri, stiamo studiando con grande accuratezza il problema delle vibrazioni…»

Dopo il summit di ieri ad “Aura Neapolis”, a cui hanno partecipato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro per lo Sport Andrea Abodi, si continua a parlare della questione stadio. Stavolta a soffermarsi sull’argomento è stato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

L’assessore Cosenza sulla questione dello stadio

«Terzo anello aperto? Ne ho parlato con De Laurentiis diversi giorni fa, dobbiamo capire se riusciamo a renderlo agibile. In quel caso, guadagneremo circa 8000 posti e, quando si faranno i lavori in altri settori dello stadio, non si perderebbero dei posti visto che verrebbero colmati da quelli del terzo anello», ha esordito Cosenza alla trasmissione “Radio Goal“.

«La forma dello stadio Maradona è identica a quella dell’Olimpico, che forse è leggermente più capiente, ma il Maradona può arrivare a quei numeri col restyling dei posti. Il primo anello del Maradona è un po’ infelice per com’è stato costruito. Io e Manfredi siamo due ingegneri e non vogliamo raccontare cose senza averle accertate. Stiamo studiando con grande accuratezza il problema delle vibrazioni. 21 anni fa fu fatta una relazione sul terzo anello e i sistemi per smorzare le vibrazioni oggi esistono. Ho un cauto ottimismo sull’apertura del terzo anello», ci ha tenuto a sottolineare.

Stadio Napoli, gli altri temi affrontati da Cosenza

Quella del terzo anello, però, non è l’unica tematica affrontata dall’Assessore. «Parcheggi sotterranei? A Napoli ci sono cose chiuse da 34 anni e non si sa perché. Abbiamo fatto dei sopralluoghi e dobbiamo capire, non ci ancoriamo alle varie dicerie». E sulla copertura: «Io sono un tifoso di Curva B e la pioggia non mi arriva, ma so che in alcune parti la copertura ha ceduto. Va prolungata la copertura che è già massiccia, capiremo anche in questo caso».

Infine, il passaggio relativo alla pista di atletica: «Stiamo valutando se lasciarla o meno. Se la togliessimo, aumenteremmo il numero di posti e gli spettatori sarebbero più a ridosso del campo come vorrebbe Conte».

