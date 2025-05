Revocato lo sciopero dei treni a Napoli di venerdì: arriva la precettazione del Prefetto

La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale. Revocato lo sciopero dei treni di venerdì a Napoli, per garantire ordine pubblico in vista della possibile vittoria dello scudetto degli azzurri. Proprio nella giornata del 23 maggio, infatti, è indetto uno sciopero dei trasporti nazionale dall’1 alle 23.59, che riguarda Trenitalia, Italo e il Gruppo FS.

In molti si erano lamentati per aver fissato in calendario la partita con il Cagliari proprio nel giorno dello sciopero. Alla fine è arrivata una buona notizia per chi vorrà andare allo stadio usando il trasporto pubblico.

Sciopero treni a Napoli venerdì revocato, la precettazione del Prefetto

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha firmato un’ordinanza di precettazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato Italiane e di tutte le società che avevano intenzione di aderire allo sciopero dei trasporti. Non è stato annullato a livello nazionale né per l’intera giornata, ma solo a Napoli dalle 16 in poi.

Il tutto è stato reso necessario, come si legge nella nota, per “evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica”, in vista della gara Napoli-Cagliari. L’ordinanza sarà valida dalle 16 in poi sui treni individuati da Trenitalia. Saranno garantite, come di consueto, le corse fino a tarda sera della Linea 2.