Gazzetta: Milik alla Roma in cambio di 25 milioni (3 di prestito, 15 per cartellino e 7 di bonus)

C’è l’accordo tra Roma e Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che lo aveva annunciato già ieri sera.

“I due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la Roma si è opposta“.