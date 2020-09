Gazzetta: la Roma ha pronto per Milik un contratto da 4,5 milioni (ma c’è perplessità per gli infortuni)

Sostituendo Dzeko con il polacco, i giallorossi abbasseranno il monte ingaggi dai 7 milioni del bosniaco ai 4,5 di Milik. Da qui la volontà di chiudere, purché senza eccessivi costi per il club di Friedkin

La trattativa per la cessione di Milik alla Roma è alle battute finali, scrive la Gazzetta dello Sport. Una volta conclusa l’operazione, i giallorossi lasceranno andare via Dzeko alla Juventus. Una scelta non priva di sofferenza.

“Fonseca sa come le caratteristiche di Dzeko siano ideali per il suo gioco, così come a Trigoria non mancano perplessità sul fatto che il polacco abbia riportato la rottura di due crociati. Sull’altro piatto della bilancia, però, c’è che il club abbasserebbe il monte ingaggi, visto che il bosniaco guadagna 7 milioni e Milik potrebbe firmare per 4,5. In ogni caso, la Roma lancia un messaggio chiaro: entrambe le operazioni devono essere con guadagno dei giallorossi o, al massimo, a costo zero”.

E’ per questo che si è trattato ad oltranza con il Napoli, fino all’accordo raggiunto ieri sera.