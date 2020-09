Gazzetta: Juve-Napoli sarà un banco di prova molto duro per Pirlo

È il commento di Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello sport al pareggio di ieri sera tra Roma e Juve. La squadra di Pirlo è stata graziata dagli errori sotto porta della roma e dai due gol di Ronaldo.

L’impressione, scrive, è che “ci sia tanto da lavorare”.

Domenica Pirlo incontrerà Gattuso.

“Domenica sera Juve-Napoli sarà un banco di prova molto duro per Pirlo. Il Napoli ci arriva a punteggio pieno e a petto in fuori dopo i sei gol rifilati al Gena, alcuni al termine di azioni splendide. Il campionato non aspetta, una sconfitta bianconera farebbe già accumlare un preoccupante -5 in classifica”.