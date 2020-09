Gazzetta: il Napoli non vuole più Under come contropartita per Milik, chiede 35 milioni cash

Si complica l’affare che porterebbe il polacco alla Roma. Tra l’altro il club giallorosso, con Zaniolo infortunato, medita di togliere Dzeko dal mercato

Il passaggio di Milik alla Roma in caso di addio di Dzeko si complica. E non solo perché il club giallorosso, con Zaniolo infortunato, medita di togliere il bosniaco dal mercato. La Gazzetta dello Sport scrive di un cambio di rotta della società partenopea, che adesso non vuole più Under come contropartita, ma chiede 35 milioni cash.

“Tra l’altro, anche il possibile arrivo di Milik al posto di Dzeko si sta complicando. Il Napoli, infatti, non vuole più Under come contropartita e chiede 35 milioni cash. E anche se è stata incassata fiducia degli investitori sui bond (niente rimborso), la richiesta è ritenuta irricevibile dalla Roma, che perciò vuole togliere Dzeko dal mercato“.