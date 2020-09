Gazzetta: il Napoli non può permettersi di pagare Milik una stagione per non giocare

Caso Milik. Gattuso lo ha escluso dal progetto tecnico. Per lui, resta l’opzione Roma. La gazzetta ricorda che

De Laurentiis e Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso gli ha comunicato che non potrà spendere più di 20 milioni di euro. Investimento legato, però, alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore, la Roma ha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora per Milik la strada si farebbe in salita. E non solo per lui. Perché il Napoli non può permettersi di tenerlo fermo per un’intera stagione.