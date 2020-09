Gazzetta: “a Napoli è scomparsa la parola scudetto”

Nella rubrica “Tempi Supplementari”, sulla Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti parla del Napoli e del campionato che sta per iniziare. Sarà un anno importante per Gattuso, che nella seconda parte della stagione scorsa ha fatto un ottimo lavoro, dice, con la conquista della Coppa Italia.

Il Napoli spera in un anno con meno turbolenze e con più soddisfazioni sia in campionato che in Europa League, scrive Cerruti.

“Per riuscire nella doppia impresa, però, occorre avere una squadra all’altezza delle ambizioni, mettendo cioè Gattuso nelle condizioni migliori per lavorare. Conoscendo la sua più unica che rara mancanza di attaccamento al dio denaro, il problema non è certamente il contratto in scadenza, semmai un organico da sfoltire specie in attacco e poi da completare visto che non è arrivato nessuno con le caratteristiche di Callejon, in attesa di sapere se, e quando, Koulibaly andrà via. Con una certezza che al Milan rimpiangono ancora, perché nessuno come Gattuso è capace di ottenere il massimo dai giocatori che ha, riuscendo a compiere imprese impossibili per altri. Un grande merito, a patto che non si trasformi in una condanna“.