Gazzetta: i soldi incassati dalle cessioni di Milik e Koulibaly potrebbero non essere investiti sul mercato

Il Napoli potrebbe aver dunque già chiuso il suo mercato in entrata e puntare ora solo a consolidare il bilancio con le cessioni

Dopo l’acquisto di Osimhen il Napoli è praticamente fermo sul mercato, complice anche il fatto che a gennaio aveva già acquistato numerosi rinforzi per la squadra.

La strada tracciata dal presidente De Laurentiis è quella di vendere, vendere senza investire al momento ulteriori fondi. La convinzione è che una volta concluse le cessioni di calciatori come Milik e Koulibaly, l’eventuale tesoretto accumulato venga poi utilizzato per mettere a segno altri colpi di mercato. Ma la Gazzetta dello Sport oggi smentisce questa ipotesi in parte

non è nemmeno detto che i soldi incassati dalle probabili cessioni di Koulibaly e Milik vengano reinvestiti sul mercato.