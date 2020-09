Gazzetta: Gattuso vuole Veretout, De Laurentiis potrebbe regalarglielo se vince a Torino

Per il 4-2-3-1 occorre rafforzare il centrocampo e il presidente potrebbe accontentare il tecnico anche se non esce Koulibaly

Gattuso continua a riflettere su quale potrebbe essere il modulo migliore per il suo Napoli. La Gazzetta dello Sport ripropone il 4-2-3-1 che potrebbe essere rivisto già domenica al San Paolo precisando però che questo modulo presuppone un centrocampo diverso da quello attualmente a disposizione di Gattuso

Gattuso – che ha dimostrato al club di saper rivalorizzare un capitale come Lozano – ha detto alla società che serve uno sforzo per prendere un centrocampista come Veretout, uno da «box to box», per completare una rosa già competitiva.