Gazzetta: Gattuso non ha sbagliato formazione, il Napoli non può giocare 90 minuti con 4 attaccanti

La Gazzetta dello sport assolve Gattuso e la formazione della prima ora di gioco che Condò ha definito di nulla.

Gli immancabili profeti del “senno di poi” diranno che Gattuso ha sbagliato la formazione e che Osimhen doveva essere schierato dall’inizio e non a gara in corso, tant’è vero che la sua presenza è stata decisiva. Le cose non stanno proprio così: il Napoli non può ancora permettersi di mandare in campo contemporaneamente quattro attaccanti (Insigne, Mertens, Lozano e Osimhen) perché non ha la forza per supportare (e sopportare) una simile batteria. Finché si tratta di mezz’oretta, va bene, ma di più sarebbe un rischio: i due mediani, soli a contrastare in fase di non possesso, sarebbero facilmente presi in mezzo dagli avversari.

Quattro punte le utilizzò il Brasile al Mondiale del 1970, ma in quella Seleçao c’erano Jairzinho, Tostao, Pelé e Rivelino, più Gerson a dettare i tempi. Evitiamo i paragoni e non facciamoci incantare dalle sirene. La gestione migliore è quella che ha scelto Gattuso, sempre attento all’equilibrio tattico della squadra: si accetta il rischio per una porzione limitata di tempo poiché non si è fatto gol prima.