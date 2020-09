Gattuso: «Sappiamo che Osimhen è un valore aggiunto, ma devo stare attento agli equilibri»

A Dazn: «Nell’ultima mezz’ora abbiamo giocato così perché li abbiamo stancati. Osimhen è un 20enne con la testa di un 40enne. Fabian è bello gonfio»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Dazn al termine della gara di esordio stagionale contro il Parma

Non sto dietro ai numeri ma dietro ai principio di gioco. Bisogna correre, poi c’è la qualità ma solo con la qualità non si va da nessuna parte. Lo sappiamo che Osimhen ha una marcia in più, scelte giuste, sapevamo che negli ultimi 35 minuti avremmo avuto possibilità in più

Giocare con Fabian e Zielinski, mi piace, vedo il calcio in maniera diversa ma devo dare anche equilibrio alla mia squadra. le loro mezze ali sono arrivate cotte e poi nei abbiamo approfittato.

Negli ultimi sette otto minuti, Manolas ha cominciato a camminare, abbiamo concesso tre angoli. È una squadra che deve badare ai particolari, non deve regalare nulla, dobbiamo migliorare quest’aspetto

Voglio vedere una squadra ben organizzata, che ha i principi ben chiari in testa, ognuno deve mettersi a disposizione nei momenti di difficoltà, dobbiamo guardare partita dopo partita. Dobbiamo tornare nei primi quattro posti, adesso il calcio è anomalo, girano pochi soldi

Osimhen? Mi ha colpito la sua serietà, non dimentica da dove è partito, i suoi sacrifici, ha perso in età giovane papà e mamma, si è costruito da solo. È giovane con la testa di un 40enne, sa quello che vuole, spero che non commetta errori e non cambi atteggiamento, È tanta roba, è più forte di quel che dimostra in campo.

La difesa a quattro la faccio diventare a tre, già questo per me è tanto. Dobbiamo giocare non più di reparto ma a tutto campo, è un calcio che non sono preparato abbastanza per farlo, invidio chi sa farlo.

Domanda: Fabian può diventare Goretzka? È anche cresciuto fisicamente

Per come si muove senza palla, è uno dei più forti. deve capire delle cose, quando deve andare , quando non deve andare. È vero che è bello gonfio, in Nazionale ha perso qualcosa.